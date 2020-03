In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Wetter in Osttirol

Kalendarisch sind wir zwar noch nicht im Frühling angekommen, doch beim Wetter lässt sich der nahende Frühlingsbeginn nun nicht mehr leugnen. Von früh bis spät gibt es strahlenden Sonnenschein und die Temperaturen erreichen tagsüber recht verbreitet angenehm warme Werte. Die Tageshöchstwerte liegen etwa in Abfaltersbach bzw. in Abfaltern schon nahe 20 Grad. "Sonnenschein sorgt eigentlich für gute Laune - wäre da nicht die ganze Coronavirus-Thematik", behauptet der Wetterexperte Werner Troger. Trotz Frühlingswetter sollte man die Wohnungen/Häuser nur in Ausnahmefällen verlassen. Nicht nur für Privatpersonen bedeutet die aktuelle Situation leider weitreichende Einschränkungen. Seien Sie kreativ und bleiben Sie möglichst daheim!