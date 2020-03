In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gernot Walder stellt fest, dass die Nervosität unter der Bevölkerung und bei den Behörden steigt © (c) Brunner Images

Stress herrschte am Montag in der Ordination des Osttiroler Virologen Gernot Walder in Außervillgraten. „Man merkt, dass die Nervosität in der Bevölkerung und bei den Behörden zunimmt“, sagt der Mediziner. Bis gestern Abend wurden im Bezirk an die 300 Coronatests durchgeführt. Und die Zahl der nachgewiesenen Fälle steigt.