In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs Jürgen

Hochdruckeinfluss bestimmt derzeit unser Wettergeschehen. So wolkenlos wie am Montag wird es aber nicht mehr sein. Die im Tagesverlauf aus Nordwesten durchziehenden Wolkenfelder bleiben harmlos, können die Sonne jedoch zeitweise verdecken. Es bleibt im ganzen Land trocken. Erst in der Nacht zum Mittwoch könnte es speziell im Tauernbereich da und dort ein bisschen regnen. Wegen der Corona-Krise lassen sich die frühlingshaften Bedingungen im Freien kaum genießen. Die de facto Ausgangssperre bringt drastische Einschränkungen für die Bevölkerung. "Man sollte die Wohnungen/Häuser besser nur in Ausnahmefällen verlassen", rät der Wetterfachmann Werner Troger. Alle sind aufgerufen die Regelungen einzuhalten, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen!