In Virgen sind derzeit zwei Coronavirus-Fälle nachgewiesen, es waren die ersten in Osttirol © EXPA/Groder

"Cordula grün, Cordula grün!" Acht Personen aus Virgen singen das Lied lautstark mit - in einer Bar in Ischgl. Ein Video darüber kursiert in den sozialen Medien. Die Virger sind in der Vorwoche für drei Tage, von Montag bis Mittwoch, ins Nordtiroler Paznauntal gefahren. Da war Ischgl schon ein Hotspot des Coronavirus und als solcher in den Medien. Mit von der Partie waren ein Gemeindepolitiker und ein Mitglied einer Einsatzorganisation, also zwei Personen in Verantwortungspositionen.