In der Nacht von Sonntag auf Montag sind vom Virologen Gernot Walder zwei weitere Fälle nachgewiesen.

Mit dem 14. März Ist die Corona-Pandemie in Osttirol angekommen. Insgesamt wurde bei sechs Personen SARS-CoV2 nachgewiesen, und zwar im hinteren Iseltal, dem Defereggental, in Lienz und im Pustertal. Alle Patienten befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.