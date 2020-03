In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die Polizei in Matrei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Einbruch wurde erst am Freitag bemerkt.

In Osttirol

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von den Tätern fehlt bisher jede Spur © Weichselbraun

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von 8. bis 13. März in ein Wohnhaus in Großdorf (Osttirol) ein. Das Haus wird derzeit umgebaut. Aus der Garage wurden mehrere Werkzeuge sowie Sport-Equipment gestohlen.