In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs Jürgen

Am Sonntag verstärkt sich der Hochdruckeinfluss deutlich und deshalb setzt sich tagsüber zumeist sehr freundliches Wetter durch. Zunächst sind da und dort noch einzelne Restwolkenfelder vorhanden. Tagsüber wird es dann überall im Land sehr sonnig und dann spielen auch kaum noch nennenswerte Wolken eine Rolle. In der Früh ist es zumeist kalt und überwiegend sogar frostig. Am Nachmittag steigen dann die Temperaturen in den Niederungen des Drautals auf Werte knapp über 10 Grad. "Nützen Sie vor allem den Nachmittag für Unternehmungen im freien und machen Sie etwas Bewegung zum Beispiel bei einer Wanderung", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger.