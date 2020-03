Facebook

Dieses Foto von Lea Hajner wurde auch von der Tirol Werbung geteilt und brachte 4000 Likes © KK/Lea Hajner

Raus aus der Stadt, rein in die Natur. Unter diesem Motto bereist Lea Hajner voller Abenteuerlust die schönsten Fleckchen der Erde. Und sehr oft verschlug es die Wienerin, die seit 2012 in Rum lebt, nach Osttirol. All ihre gesammelten Eindrücke wandern in ihnen Reiseblog Escape Town. Erst vor wenigen Wochen war die sie zum Schneeschuhwandern am Zettersfeld und ließ ihre Seele bei einem Spaziergang rund um den Tristachersee baumeln. Das ist zwar momentan Geschichte, aber als Ideenraum für eine Zukunft ohne Corona allemal gut.