Eine schwache Kaltfront streift vorübergehend unser Land. "Sie vertreibt die extrem milde Frühlingsluft der letzten Tage und sorgt so für einen Temperaturrückgang in allen Höhenlagen", behauptet der Wetterfachmann Werner Troger. Kurze Regen- und Schneeregenschauer sind am ehesten in Richtung Felbertauern möglich.