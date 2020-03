Über 100 Personen wurden in Osttirol auf das Coronavirus getestet – negativ. Mehrere Veranstaltungen wurden abgesagt, Zahl der Kinobesucher reduziert. Schwimmbad bleibt geöffnet. Direktbus fährt über „Felber“.

Das Dolomitenad in Lienz bleibt geöffnet © KLZ

In Osttirol gibt es noch immer keinen bestätigten Coronavirus-Fall. In Tirol hingegen wächst die Zahl der Coronavirus-Infizierten mittlerweile täglich. Derzeit sind 55 Personen erkrankt, zwei Personen sind nach einer Covid-19-Erkrankung wieder völlig gesund. „Mittlerweile wurden in Osttirol über 100 Personen auf das neue Coronavirus getestet. Alle Tests waren negativ“, sagt der Virologe Gernot Walder. Doch ist das Coronavirus eigentlich auch auf Hunde, Katzen und andere Haustiere übertragbar? „Darauf gibt es bisher keine Hinweise, dass sich Haustiere mit dem Coronavirus infizieren können. Lediglich Fledermäuse kommen infrage“, klärt Walder auf.