Glück im Unglück hatte eine Schweizer Skitourengeherin (63) bei einer Tour auf dem Hochkreuzspitz in Osttirol. Die Frau wurde von einer kleinen Lawine erfasst und teils verschüttet. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Die verletzte wurde ins Krankenhaus Leinz geflogen © BRUNNER IMAGES

Am Mittwochvormittag machten sich zwei mehrköpfige Schweizer Tourenskigruppen in Begleitung von zwei Bergführern auf den Weg zum Hochkreuzspitz (2200 Meter) in der Gemeinde St. Jakob im Defereggen. Noch auf dem Fahrweg von der "Alpe Stalle" Richtung Jesachalm entschlossen die beiden Bergführer aufgrund der warmen Temperaturen umzudrehen und wieder abzufahren.