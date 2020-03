Facebook

Sillian kommt unfreiwillig zur Ruhe © APA/EXPA/JFK

Auch die katholische Kirche reagiert auf die aktuellen Entwicklungen, um die Neuinfektionen am Coronavirus in Schach zu halten. Für Kirchenbesucher gelten seit einigen Tagen neue Regeln. Es gibt eine Hand- anstatt einer Mundkommunion, auf die Verwendung von Weihwasser in den Becken wird verzichtet. Das Handreichen zum Friedensgruß wird durch ein Zunicken ersetzt. In den kommenden Wochen dürfen nicht mehr als 100 Personen zeitgleich die Kirche besuchen.