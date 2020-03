Ein Café in Dölsach war am Dienstag Ziel von Einbrechern. Die bislang unbekannten Täter zwangen in einem Nebenraum einen Wandtresor auf.

Die Einbrecher drangen über ein Fenster in das Café ein (Sujetbild) © APA/Pfarrhofer

Bislang unbekannte Täter zwangen am Dienstag irgendwann zwischen 1 und 14.15 Uhr das Fenster eines Cafés in Dölsach auf und gelangten so in das Innere. Sie brachen in einem Nebenraum einen Wandtresor gewaltsam auf und stahlen das darin befindliche Bargeld. Im Thekenbereich entwendeten sie Zigarettenstangen und ein Tablet.

Der entstandene Gesamtschaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059133 7230 erbeten.