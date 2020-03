Emotionen im Tourismus sind abgeflacht

Keine Aufreger bei der Versammlung des Tourismusverbandes. Finanzlage erholt sich langsam. Schultz soll Geld für Investitionen bekommen. Bettenmangel in Osttirol ist groß.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alle Abstimmungen am Versammlungsabend gingen mit klarer Mehrheit durch © Ruggenthaler

Ohne große Emotionen und friktionsfrei ging sie über die Bühne – die Vollversammlung des Tourismusverbandes Osttirol (TVBO). 190 von fast 4000 Mitgliedern haben sich im Lienzer Stadtsaal eingefunden. Was über der Versammlung schwebte war das Coronavirus. Südtiroler durften nicht teilnehmen. Zwei Mitglieder aus der „gesperrten“ Nachbarregion mussten wieder gehen. Und am Eingang in den Stadtsaal waren Handdesinfizierer angebracht – Vorschrift des Landes.