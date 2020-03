Wenig Sonne, maximal +10 Grad: Nur am Vormittag kann sich die Sonne öfter zeigen.

Wetter in Osttirol

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© DoraZett - stock.adobe.com

Nach Abzug einer schwachen Kaltfront folgt eine wenig wetterwirksame Warmfront nach. Ausgedehnte Wolkenfelder bedecken daher bald wieder den Himmel. Nur am Vormittag kann sich die Sonne öfter zeigen. "Wintersport ist trotz teilweise diffuser Sichtbedingungen im Gebirge durchaus ein Thema", macht der Wetterfrosch Werner Troger Lust auf eine kleine Skitour in der ersten Tageshälfte. In der zweiten Tageshälfte beginnt es es dann vor allem im Norden Osttirols stellenweise noch einmal zu regnen und zu schneien. Die Schneefallgrenze liegt dabei meist deutlich über 1000 Meter. Nach einer frostig kalten Nacht sind im Raum Lienz absolute Höchstwerte bis +10 Grad zu erwarten. Sillian erreicht maximal +7 Grad.