Gernot Walder"Mit etwas Glück kommt Corona erst im Herbst nach Osttirol"

Bisher gab es im Bezirk 68 Tests auf das Coronavirus. Virologe Gernot Walder liefert Ergebnisse zur Infektionslage in Bezirk.

68 Personen in Osttirol wurden bisher auf das Coronavirus getestet © APA/HANS PUNZ

In der letzten Woche kam es in Osttirol noch einmal zu einem Anstieg von Infekten der Atemwege. "Schuld war aber nicht das neue Coronavirus sondern alte Bekannte: Derzeit dominieren noch Influenza, RSV und das humane Metapneumonievirus", sagt der Virologe Gernot Walder. Seit Dezember wurden in Osttirol 245 Infektionspatienten mittels Rachenabstrich auf die klassischen viralen Infektionen untersucht, 68 wurden auch auf das neue Coronavirus getestet. Da bei weitem nicht alle Grippepatienten getestet werden, liegen die Zahlen für die Infizierten und ambulant behandelten um ein Vielfache höher.