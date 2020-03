Facebook

Der Wind in der Höhe dreht am Samstag mehr auf Nord. Damit setzen bei uns auf der Südseite der Alpen nordföhnige Effekte ein. Die vorhandenen, dichten Wolkenfelder lockern deshalb besonders nach Süden hin im Tagesverlauf zeitweise auf und es scheint somit auch einmal etwas länger die Sonne. Oft ist es aber noch bewölkter und gerade im Bereich der Tauern könnten vom Norden übergreifend auch einzelne Schneeschauer vorkommen. "Wintersportler sollten in den Skigebieten auf eine gute Skibrille setzen um die Sichtbedingungen verbessern zu können", empfiehlt Reinhard Prugger, Wetterfachmann des privaten Wetterdienstes meteo experts. Die Temperaturen könnten höher sein und erreichen am Nachmittag zum Beispiel in Virgen Werte nahe +5 Grad.