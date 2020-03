Facebook

Der Wildtierbeobachtungsturm wird im Juni offiziell seiner Bestimmung übergeben © NP/Ramona Waldner

Einen Rollenwechsel gab es im Beirat des Nationalparkfonds – ein Gremium, das dem Nationalparkkuratorium zur Seite steht. Nach fünf Jahren werden die Mitglieder dieses Fondsbeirates turnusmäßig neu bestellt. Bisher war der Prägratner Bürgermeister Anton Steiner Vorsitzender des Fondsbeirates. Jetzt hat sein Stellvertreter Andreas Pfurner, Bürgermeister der Marktgemeinde Nußdorf-Debant, diese Funktion übernommen und „wird in weiterer Folge in das Nationalpark-Kuratorium kooptiert“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Felipe. Steiner bleibt Pfurners Stellvertreter. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass dieses Duo in bewährter Manier sehr konstruktiv an der Arbeit im Nationalpark beitragen wird“, betont Felipe.