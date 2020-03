Zunächst oft noch feuchter, tagsüber leichte Wetterberuhigung bei 2 bis 7 Grad plus.

Wetter in Osttirol

© Fuchs Jürgen

Ein Italientief bestimmt am Freitag weitgehend das Wetter bei uns im Land. Die Wolken sind zunächst meist recht dicht und es kann aus der Nacht auch noch regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze liegt zumeist im Talbereich. Im Tagesverlauf könnten die Wolken dann aber auch lokal auflockern und die Sonne kommt somit da und dort auch einmal durch. Einzelne Schnee- und Regenschauer sind aber den ganzen Tag über möglich. Dabei ist es zumeist spätwinterlich kalt mit Temperaturen am Nachmittag zum Beispiel in Nussdorf-Debant nahe +7 Grad. "Die herrschenden Wetterbedingungen lassen voraussichtlich keine längeren Unternehmungen im Freien zu und man sollte sich daher lieber auf kleinere Vorhaben beschränken", empfiehlt der Meteorologe Reinhard Prugger.