Bahnqualität in Osttirol steigt. Drei neue Haltestelle, adaptiert oder gebaut, sind in Betrieb. Der Fahrplan durch das Pustertal ist verdichtet. Zwei Haltestellen werden noch erneuert.

Haltestelle Weitlanbrunn. Franz Jank, Ingrid Felipe und Bürgermeister Hermann Mitteregger © KK/ÖBB/Brunner

Es tut sich viel, bei der Bahn in Osttirol – und zwar auch abseits des Großprojektes Mobilitätszentrum Lienz. So setzen die ÖBB ambitioniert Modernisierungsmaßnahmen bei der Infrastruktur an der Bahnstrecke. Drei Haltestellen wurden eingerichtet und sind seit kurzer Zeit in Betrieb.