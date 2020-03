Facebook

Die Umweltschutzorganisationen verhüllten die Infotafel mit einer Warntafel © Ruggenthaler

Kraftwerke an der Isel und ihren Seitenbächen treiben die Umweltschutzorganisationen wieder auf die Barrikaden. Insgesamt sieben Projekte sind im Iselgebiet Thema. Zuletzt gab es große Aufregung. Das Kraftwerk am Lesachbach in Kals wurde per politischer Weisung durchgedrückt.