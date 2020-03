Facebook

Landesrätin Gabriele Fischer, Oswald Leitner, Beate Palfrader und Armin Bachlechner (Geschäftsführer Bachlechner Bau) © LAND TIROl/FRISCHAUF-BILD

Ob ehrenamtlich in einem der zahlreichen Vereine mitwirken, sich in der Freizeit in sozialen Einrichtungen oder im kulturellen Bereich engagieren: Die Möglichkeiten, sich freiwillig zu betätigen, sind vielfältig. 81 Personen, die dies im Bezirk Lienz machen, wurden am Donnerstag von Landesrätin Beate Palfrader mit der Tiroler Ehrenamtsnadel für ihre Verdienste ausgezeichnet.