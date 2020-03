In Osttirol bleibt es trüb und winterlich kalt.

Von der Nacht her überwiegt Tiefdruckeinfluss. Wir liegen vorerst noch im Einflussbereich eines Tiefs mit dem Namen DIANA über Oberitalien. "Im Jahr 2020 tragen die Tiefs nämlich weibliche Vornamen", merkt der Wetterfrosch Werner Troger nebenbei an. Der starke Schneefall mit einer Mischung aus Regen und Schneefall im Raum Lienz lässt nur langsam nach. Wegen des Schneefalls sind örtlich große Probleme im Frühverkehr einzuplanen. Zum Teil kann sich der Schneefall noch bis weit in den Nachmittag hinein behaupten und es bleibt damit tief verschneit (z. B. Lesachtal, Pustertal, Defereggen- und Virgental). Zudem überwiegt die starke Bewölkung, Auflockerungen sind vorerst kaum noch dabei. Die Temperaturen sind winterlich geprägt.