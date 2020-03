Facebook

Claudia Funder, Erna Inwinkl, Silvia Lamprecht und Verena Ulbrich © Kasupovic

Auch wenn Puppentheater etwas Spielerisches hat, es sind Profis am Werk. So auch bei den 14. Figurentheatertagen „Fantasima“, die vom 20. bis 22. März im Kolpingsaal und in der Musikschule Lienz über die Bühne gehen. „Drei Tage lang werden acht Ensembles aus fünf Nationen 13 Stücke in 23 Vorstellungen präsentieren“, sagt Organisatorin Claudia Funder von der Stadtkultur Lienz.