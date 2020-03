Facebook

Konrad Kreuzer, Gesamtsiegerin Claudia Waldner, Schafzucht-Obmann Thomas Steiner, Helmut Pirkner, Thomas Griesser und Gesamtsiegerin Lena Steiner © Brunner Images|Brunner Philipp

Bereits zum 6. Mal fand in der Arena der Raiffeisengenossenschaft Osttirol (RGO) in Lienz die Schafausstellung der Osttiroler Jungzüchter statt. Dies bildet den Auftakt für das heurige Schafjahr, ehe es im Sommer wieder auf die Almen geht. Insgesamt nahmen an der Veranstaltung 32 Züchter mit über 200 Berg- und Steinschafen teil.