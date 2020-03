Nächste Auslagerung Bei Liebherr Lienz dürften etliche Jobs wackeln

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Liebherr Lienz lagert neuerlich Produktion aus © Kasupopvic

Die Gerüchteküche über diverse interne Umstrukturierungen bei Liebherr-Lienz brodelt schon lange. Und die Entwicklungen verheißen für die rund 1300 Beschäftigten des Unternehmens nichts Gutes. Fest steht, dass die Produktion der Haushalts-Kühl- und Gefriertruhen am Standort Lienz ab Ende des Jahres 2020 nicht weiter fortgeführt wird. Sie soll nach Malaysia ausgelagert werden. Begründet wird dieser Schritt damit, dass die dynamische Entwicklung der Märkte und die zunehmenden Herausforderungen im Handel und in der Industrie das hart umkämpfte Umfeld in der Hausgerätebranche prägten. In diesem Verdrängungswettbewerb müsse man sich behaupten.