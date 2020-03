Kleine Zeitung +

Osttirol Als die Luft knapp wurde, klopften Flüchtlinge an die Lkw-Wand

Polizeibeamte fanden fünf Afghanen in einem in Nussdorf Debant abgestellten Sattelauflieger. Sie waren bereits vier Tage in dem Kühltransporter unterwegs und wollten nach Frankreich.