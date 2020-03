Facebook

Michael "Bully" Herbig (Mitte)ist der Boandlkramer © KK/Leonine Distribution GMBH

Nur Eingeweihte wussten davon: Ein Filmtross war ins Laserz in den Lienzer Dolomiten vorgerückt. Und dann spielten sich bei der Karlsbader Hütte spannende Szenen ab. Dafür sorgten klingende Namen. Michael „Bully“ Herbig („Der Schuh des Manitu“, „Wicky und die starken Männer“) ging in seiner jüngsten Hauptrolle auf – für den Kinofilm „Der Boandlkramer und die ewige Liebe“. Seinen Part spielte auch Sebastian Bezzel. Hinter der Kamera stand der bekannte Regisseur Joseph Vilsmaier. Er setzte in seinem letzten Regiewerk nicht nur die herrlichen Kulissen Osttirols, sondern auch die Schauspieler in Szene – ausgerechnet für den Streifen um den „Boandlkramer, was im bayrischen für den Tod steht. Vilsmaier starb am 11. Februar. Zwei Tage lang war der Set auf der Karlsbader Hütte. Diesen Ort kannte Vilsmaier schon von seinen Dreharbeiten zum „Meineidbauer“, der 2012 in Virgen gedreht wurde.