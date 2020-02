Sichere Stromversorgung Tinetz stockt Investitionen für Osttirol auf

Nach dem Schneechaos im November will die Tinetz in den nächsten Jahren zusätzliche 5,8 Millionen in die sichere Stromversorgung für den Bezirk stecken.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für die Netzabstützung entsteht in Matrei ein Umspannwerk um 30 Millionen Euro © Ruggenthaler

Die massiven Stromausfälle in Osttirol wurden bereits im Dezember in der Bundespolitik thematisiert. Nationalratsabgeordneter Gerald Hauser (FPÖ) und weitere Parlamentarier bemühten Umweltministerin Leonore Gewessler. Thema ihrer Anfrage: Stromausfälle in Osttirol. Eine konkrete Frage war: „Wird der mehrtägige Stromausfall in Osttirol zum Anlass genommen, um das Stromnetz in Osttirol besser auszubauen beziehungsweise unterirdisch zu verkabeln?“ Gewessler verwies an die Zuständigkeit der Tinetz.