Roboter digitalisieren Osttiroler Schulen

Programmierbare Roboter, Tablets, Aufklärungen sowie sorgsamer Umgang mit Social Media finden Einzug in Unterricht. Digitalisierungsoffensive des Land Tirols auch in Osttiroler Schulen.

Schulqualitätsmanagerin Bettina Ellinger, NMS-Direktor Thomas Greuter, Bildungslandesrätin Beate Palfrader, Wirtschaftsbundobfrau Michaela Hysek-Unterweger und Martin Bergerweiß von der Privatstiftung Sparkasse Lienz mit Schülern der dritten Musikklasse der NMS Nussdorf-Debant. © Florian Eder

Roboter feiern Einzug in Osttiroler Schulen. Wenn auch nur im Kleinformat. Bei einer Pressekonferenz zur Digitalisierungsoffensive des Landes Tirol in der NMS Nussdorf-Debant wurden „Bluebots“ und „Beebots“ präsentiert. Bluebots sind kleine Gefährte, die mittels Tablet programmierbar sind und sich fortbewegen können. Damit können Aufgabenstellungen unterschiedlichster Art bewältigt werden. Das Pendant für Volksschulen bieten die Bienenroboter „Beebots“. Diese schauen ähnlich aus, werden aber anstatt mit Tablet nur auf dem Rücken der „Bienen“ programmiert. Diese werden seit Kurzem aktiv in den Unterricht miteingebaut und bieten Lernmöglichkeiten im Bereich Mathematik, Orientierung und logisches Denken. Finanziert wurden diese Kleinroboter vom Projekt Digikids Osttirol, einem Zusammenschluss regionaler Institutionen und Firmen. Insgesamt 96 „Beebots“ gehen im Rad an allen 41 Volksschulen Osttirols umher. Die „Bluebots“ wurden vom Land Tirol finanziert und sind vorerst nur an der NMS Nussdorf-Debant zu finden.