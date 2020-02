Facebook

Die Schüler erlebten einen Crashkurs in Sachen Geologie und Mechatronik © NMS Egger Lienz

Einen Vormittag voller Mechatronik und Geologie erlebten Schüler zweier vierter Klassen der Neuen Mittelschulen Matrei und Egger-Lienz kürzlich. Sie durften im Rahmen der Kooperationsinitiative Junge Uni einmal Universitätsluft schnuppern. Ulrike Pfeiffenberger und Florian Westreicher vom Team der Jungen Uni haben ihnen den Universitätsalltag vorgestellt und ihnen einen Crashkurs in Sachen Geologie gegeben. Im Anschluss stellten Mitarbeiter des Campus Lienz den Forschungsstandort Lienz vor und erklärten den Schülern, wie Mechatronik funktioniert und was additive Fertigung bedeutet. Eine erfolgreiche Kooperation, die bereits im November 2020 mit dem Projekt „Hands on Science“ weitergeführt wird.