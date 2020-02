Facebook

Mit stürmisch-böigem Nordwestwind stauen sich kompakte Wolken an die Hohen Tauern an und laden dort weiteren Neuschnee ab. Auch nach Süden hin kann am frühen Vormittag – von den Tauern her – zeitweise noch etwas Schneefall übergreifen. Gegen Mittag lockern die Wolken jedoch vermehrt auf und am Nachmittag wird es zunehmend sonnig. Tageshöchstwerte bis +8 Grad in Lienz.