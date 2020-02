Mit 1. Mai wird es in Dölsach 65 neue Straßennamen geben. Diese werden auch nach Ehrenbürgern benannt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

65 Straßennamen wird es ab 1. Mai in Dölsach geben © KK

Derzeit ist die Gemeinde Dölsach mit ihren fünf Fraktionen noch straßennamenlos. Doch mit 1. Mai wird sich das ändern. Dann werden in der Gemeinde im Lienzer Talboden 65 Straßennamen eingeführt. Dieses Projekt steht schon lange an. Bis jetzt wurden die Hausnummern in den unterschiedlichen Fraktionen je nach Baufortschritt vergeben. „In der Gemeinde stehen momentan 759 Gebäude. Straßennamen machen es da übersichtlicher und einfacher“, sagt der Dölsacher Bürgermeister Josef Mair. Eine eigene Arbeitsgruppe beschäftigt sich schon seit zwei Jahren mit diesem Projekt.