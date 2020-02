Am Vormittag zeigt sich die Sonne nur kurz. Am Nachmittag zieht es zu und gegen Abend kann es gebietsweise schneien.

In Kartitsch kann es gegen Abend auch schneien © KLZ

Nach Abzug einer Kaltfront steigt der Luftdruck vorübergehend an. Die Bewölkung reißt am Vormittag vorübergehend komplett auf, um dann am Nachmittag wieder deutlich zuzunehmen. "Wintersport ist am Vormittag bei zum Teil herrlichem Sonnenschein sicherlich ein Thema", macht der Wetterfrosch Werner Troger gleich einmal Lust auf eine kleine Skitour.