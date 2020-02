Die Dolomiten sind einzigartig. Sie bieten Sportlern ein großes Betätigungsfeld. Doch in der Serie Bergwelten ist man auch der dunklen Geschichte der Dolomiten auf der Spur.

Die Drei Zinnen sind ein beliebtes Ausflugsziel © KK/Schönegger

Ein Paradies für Wanderer, Bergsteiger und Wintersportler: Die Südtiroler Dolomiten, von der UNESCO 2009 zum Weltnaturerbe erklärt, zählen zu den berühmtesten Gipfeln der Erde. Gehüllt in Eis und Schnee zeigen sich diese Berge im Winter von ihrer schönsten Seite. Das Abenteuer Berg ist in den Südtiroler Dolomiten jedoch nicht nur auf die Felswände beschränkt. Sie sind Kraftplatz, Rückzugsort und einzigartiger Naturerlebnisraum in einem. Im Winter suchen und entdecken begeisterte Bergsportler die Faszination der Dolomiten unter anderem bei ausgedehnten Skitouren. Immer wieder aufs Neue bietet sich die Chance die Berge von einer noch unentdeckten Seite zu erleben.