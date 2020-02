Vom Coronavirus umzingelt Osttirol bewahrt Ruhe

Facebook

Behörde und Krankenhaus sind bei Auftreten des Virus bestmöglich vorbereitet © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb

Osttirol und das Coronavirus: Das sind zwei Dinge, die sich seit Tagen ziemlich nahe liegen. Osttirol ist jener Bezirk Österreichs, der am meisten mit Italien tangiert. Gebiete in Norditalien sind in Osttirol sehr beliebt. Der Carneval in Venedig hat noch vergangenes Wochenende viele Einheimische in die Lagunenstadt geführt. Andere wiederum waren an der Oberen Adria unterwegs. Seit Montag hat auch Südtirol seinen ersten Coronavirus-Fall – aufgetreten im Ort Terlan. Der Infizierte hatte mit 24 Personen Kontakt. Ganz Norditalien ist vom Virus betroffen.