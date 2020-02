Großer Umzug Das Matreier Narrengericht urteilte hart

Facebook

Bürgermeister Andreas Köll beim Psychiater. Der Befund war gar nicht gut © Ruggenthaler

Matrei, du heißes Pflaster, wo man hinschaut, viel Desaster“. Das war der Spruch, der die Matreier Narren anspornte. Der Umzug am Sonntag war gespickt – mit Seitenhieben und viel ernstem Hintergrund. Vieles hat gepickt. Es musste ja so kommen: Die Musikkapelle Matrei marschierte als Ärzte auf, na sou rar – „Nou Notarzt“. Das lieferte den Stoff, aus dem das Gelächter war. Die berittene Polizei von Herbert Kickl war ein richtiges Meisterstückl. Ein ganz besonderer Hit: Der Großglockner-Express von Kols. RTL war in der Narrenbredouille. Der Sender führte beim Schneechaos einen Zug in die Irre. Doch das Fazit der Narren war ganz fix: „Kols hot olls, und Motre hot nix“.