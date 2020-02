Nach dem Milchpreisverhandlungen mit Spar scheitertern, ruft der Tiroler Bauernbund zu einer Großdemo in der Spar-Zentrale in Wörgl auf.

© mm_201 - stock.adobe.com

Am Freitag Nachmittag wurde bekannt, dass sich die Handelskette SPAR trotz intensiver Verhandlungen gegen eine Erhöhung der Bauernmilchpreise ausgesprochen hat. "Wir werden uns nicht tatenlos von Handelsriesen in die Knie zwingen lassen und zusehen, wie auf dem Rücken unserer Bauernfamilien Rabattschlachten und ein Schleuderangebot nach dem anderen beworben wird. Da werden wir uns als Bauernbund in der breiten Öffentlichkeit Gehör verschaffen", so Bauernbundobmann Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler. Der Tiroler Bauernbund organisiert aus diesem Grunde eine Blockierung der SPAR-Zentrale in Wörgl. Zeitgleich finden bundesweit Protestaktionen der anderen Länderbauernbünde statt.