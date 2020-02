Im hohen Schnee am Großglockner

Am Großglockner gerieten zwei Alpinisten in Bergnot (Symbolbild) © APA/EXPA/ Bergrettung/ Toni Riep

Zwei 29-jährige Deutsche stiegen am Samstagmorgen im Gemeindegebiet von Kals am Großglockner über den Stüdlgrat in Richtung Glockner auf. Auf 3700 Metern Seehöhe kamen die Alpinisten im hohen Schnee nicht mehr voran.