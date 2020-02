Neos wollen die absolute Herrschaft der ÖVP stoppen. Schwarzer geht in zwei Fachgruppen an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hannes Schwarzer und Dominik Oberhofer © Hartweger

Erstmals treten die Neos in Tirol bei der Wirtschaftskammerwahl am 4. und 5. März in 13 von 71 Fachgruppen an. „Oberstes Ziel ist die Herrschaft der ÖVP zu stoppen“, sagt Dominik Oberhofer, Landtagsabgeordneter der Neos. Besonders sauer stößt den Neos die Zwangsmitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer auf. „Das ist nicht mehr zeitgemäß. Auch bei den Kammerumlagen muss sich etwas ändern. Außerdem kann es nicht sein, dass Geld der Kammer für Plakatwerbung des Wirtschaftsbundes verwende wird“, sagt Oberhofer.