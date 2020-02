In Lavant wird ein neuer Kindergarten gebaut. In vier Monaten wird dieser bezogen. Das Kinderbetreuungsangebot im Bezirk ist gut abgedeckt. Manche wollen es aber ausbauen.

260 Quadratmeter stehen den Kindern im Erdgeschoss zur Verfügung © Hartweger

Zu alt, zu klein, nicht barrierefrei und nicht zeitgemäß. So beschreibt Bürgermeister Oswald Kuenz den Kindergarten in Lavant. Dieser ist in der Volksschule untergebracht, besteht seit dem Jahr 1979 und wurde durch den Umbau des Schulgebäudes im Jahr 2000 erweitert. Die Zahl der zu betreuenden Kinder wächst stetig. „Wir haben viele junge Familien in der Gemeinde. Der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen steigt“, sagt der Bürgermeister. Auch aufgrund dessen und weil der jetzige Kindergarten sehr gut besucht ist, wird gerade neu gebaut.