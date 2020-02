Facebook

Gipfelsturm von drei Seiten füllt die Doku © pretv-DANIEL STEINBACH

Das gab es in Osttirol noch nicht: ServusTV gibt eine exklusive Vorpremiere zu einer seiner Dokus. „Der Großvenediger – Die weltalte Majestät“, vierthöchster Gipfel Österreichs steht im Mittelpunkt, wenn am 28. Februar (19 Uhr) im Dorfsaal Prägraten die Leinwand heruntergefahren wird. ServusTV begleitete in dieser Bergwelten-Doku drei Bergsteiger, die den Großvenediger von drei Seiten besteigen: