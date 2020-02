Facebook

Zu einem tödlichen Alpinunfall kam es am Donnerstag in Obertilliach in Osttirol. Ein 55-Jähriger brach bereits am Vormittag alleine zu einer Schneeschuhwanderung in Obertilliach, im Dorfertal Richtung "Spitzköfele" auf 2.300 m auf. Nachdem der Mann um 17.00 Uhr noch nicht von der Wanderung zurückgekommen war und auch am Mobiltelefon nicht erreichbar war, erstattete seine Frau Anzeige.