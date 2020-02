Ungebrochene Beharrlichkeit: Die in Kenia geborene Margaret Bachlechner engagiert sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich in ihrer Heimat.

Margaret Bachlechner aus Osttirol beim Unterrichten für den Verein „Aktion Regen“ in West Kenia © Privat

Die gebürtige Kenianerin Margaret Bachlechner, die in Osttirol lebt, ist eine bemerkenswerte Frau. Beinahe unaufhaltsam erzählt sie von ihren Projekten in Kenia. Man spürt sofort, dass es für sie eine Herzensangelegenheit ist. Seit Jahrzehnten engagiert sie sich ehrenamtlich für verschiedenen Hilfsorganisationen in Kenia.

Dadurch lernte sie auch ihren Ehemann, den Osttiroler Fritz Bachlechner, kennen. „Er arbeitete 34 Jahre als Entwicklungshelfer in Kenia“, sagt Bachlechner, die Mutter von fünf Kindern ist. Bis heute ist ihr Wille ungebrochen.