Österreichische Mühlengesellschaft Schlaitner Lärche liefert Holz für Wasserrad der Rieder Säge

Der in Schlaiten gefällte Baum wird derzeit in Innervillgraten für eine Nordtiroler Säge verarbeitet.

Der Wellbaum ist derzeit in Innervillgraten in Arbeit © KK/Glatzl

Auf der Suche nach Handwerkern, die in der Lage sind, ein neues Wasserrad mit Wellbaum zu bauen, wurde Johann Glatzl, Sprecher der Österreichischen Mühlengesellschaft, in Osttirol fündig. Ein Zeitungsartikel hat ihn zu Hans Senfter nach Innervillgraten geführt. „Senfter versprach bei einem Besuch der Säge in Ried im Oberinntal den Besitzern, ein Wasserrad mit Wellbau zur Gänze aus Holz zu fertigen“, sagt Glatzl.