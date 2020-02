Facebook

Richard Piock und Patrizia Zoller-Frischauf überzeugen sich von dem neuen Drucker © Hartweger

Von außen sieht man dieser großen Maschinen nicht an, wie besonders sie ist und, dass sie für einen technologischen Wandel im Bezirk steht. Mit dem Ankauf eines 3D-Metall-Druckers durch die Innos GmbH und den dafür gegründeten Verein „Industrie 4.0 Osttirol“ wurde deren Vision in die Tat umgesetzt. „Im Regionalentwicklungsprogramm strebten wir schon vor Jahren ein Innovationszentrum an, in dem HTL, Universität und heimische Betriebe gemeinsam an Innovationen arbeiten. Das haben wir heute geschafft“, freut sich Richard Piock, Geschäftsführer der Innos.