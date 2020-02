Facebook

Voller Elan tanzen die Kinder auf der Bühne © KK/Hannes Pacheiner

Das Valeina Kinderchampionsteam, bei dem auch Osttiroler Kinder mit dabei sind, tritt heuer wieder beim Villacher Kinderfasching auf. Präsentiert wird ein flotter Musikmix, der am Ende des humorvollen Programms nochmals so richtig Stimmung macht. Doch sie bringen nicht nur die Besucher des Kinderfaschings in Stimmung, sondern auch die Österreicher vor den Fernsehbildschirmen. Zu sehen sein werden die jungen Tanztalente am Rosenmontag, 24. Februar ab 14.55h auf ORF 1.