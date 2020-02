Facebook

Sandra Holzer, Geschäftsführerin des Sozialladens „SoLaLi“ in Lienz © Stadt Lienz/Lenzer

Im Jahr 2010 wurde der Sozialladen „SoLaLi“ in der Schweizergasse 23 in Lienz ins Leben gerufen. Mittlerweile ist er ein fester Bestandteil der sozialen Landschaft in der Stadt. In diesem Markt können Menschen mit geringen Einkommen, hochwertige Grundnahrungsmittel zu günstigen Konditionen erwerben.