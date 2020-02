Facebook

Vorne: Roland Kleinlercher (Petrocelli’s), Christine Gasser, (Vinothek), Kathrin Jäger, Alexandra Urso-Tabernig (Weinphilo); Hinten: Manuel Assmair (Stöckl Bar), Thomas Widemair, Charly Kashofer © Kasupovic

„Alles Einsteigen bitte“ heißt es am 25. Februar in Lienz. Die Lienzer Narren haben sich heuer etwas ganz besonders einfallen lassen. Am Faschingsdienstag fährt der „Direktzug“ von Lienz nach Innsbruck wieder, mit ein paar kleinen Änderungen versteht sich. Genauer gesagt wird der Wichtelzug aus Sillian als Direktzug fungieren. Der Hauptplatz wird zum Bahnhof Lienz. Dann geht es mit dem Wichtelzug zum Johannesplatz/Zwergergasse (Bahnhof Sillian), in die Kreuzgasse (Bahnhof Franzensfeste) und in die Messinggasse (Bahnhof Innsbruck). Ab 11 Uhr startet das närrische Treiben in der Innenstadt. „Der Wichtelzug ist gratis und wird ab 12 Uhr mehrmals am Tag fahren“, sagt Charly Kashofer.