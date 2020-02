Facebook

Das TAP unter Obmann Richard piock sammelte bisher 600.000 Fotos © Ruggenthaler

Er war schon am Absprung – Richard Piock, der Obmann des Tirol Archivs für Photographie (TAP). Eine außerordentliche Generalversammlung des Vereins TAP mit den Mitgliedern Stadt Lienz, Stadt Bruneck und Privatpersonen, war für 29. Jänner anberaumt. Was sich auf der Tagesordnung fand, zeigte eindeutige Tendenzen. Kündigung von Dienstverhältnissen stand ebenso zum Beschluss an, wie der Antrag auf Auflösung.